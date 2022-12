Sihtasutuse Järvamaa tööd asub juhtima endine linnapea

Siret Pihelgas tõi välja kolm märksõna, mida ta peab sihtasutuse arengus oluliseks. „Esiteks koostöö ja info liikumine, teiseks turundus ja kommunikatsioon ning kolmandaks võrdsuspoliitika kolme omavalitsuse vahel. Vahet pole milline omavalitsus on, kas haja- või tiheasustusega, milline on taristu tootmise ja ettevõtluse arenguks – kõige tähtsam on võrdsuspoliitika,“ rääkis Pihelgas. „Meil on tugev maakond ja väärtustloov keskkond. Meie maakonnas peab tegutsema kompetentne, motiveeritud meeskonnaga jätkusuutlik ja efektiivne organisatsioon, milleks on sihtasutus Järvamaa. Meil on avatud organisatsioon ja iga inimene, kas ettevõtja, vabaühenduse eestvedaja või muu oma valdkonna juht või spetsialist, teaks, kuidas sihtasutus Järvamaa saab talle abiks ja toeks olla. Sihtasutus Järvamaa on maakonna arendusorganisatsioon number üks.“