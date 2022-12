Korvpallimeeskond mängis vastaste närvidega

Teisel veerandil hakkasid Viking Window mängijad tempot kruvima püüdes punktiskoori enda kasuks kasvatada. See ka õnnestus, sest eduseis kasvas juba kaheksapunktiliseks, kuid paraku sulas see kiirelt nagu esimene lumi. Poolaja lõpus tabas paidelasi mõõn, kus vise enam nii hästi ei läinud ning noored Audentese mängumehed said eduharjale. Nii lahkutigi poolajal riietusruumi nõu pidama Viking Window kaotusseisul 42:45.