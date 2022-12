Karikavõidu selgitavad seekord Paide meeskonnad

Järvamaa korvpallisõbrad teavad, et igipõline Paide - Türi vastasseis on ka kohalikel korvpallivõistlustel seni tooni andnud ning enamasti on finaalides omavahel tiitleid ja karikaid jagatud. Seekordsetel Järvamaa korvpalli karikavõistlustel läks teisiti, finaalis lähevad vastamisi hoopis kaks Paide meeskonda ja Türi peab seekord Väätsaga arveid klaarima kolmanda-neljanda koha mängus.