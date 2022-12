Lillepood kolib keskväljaku äärest ära ellujäämise nimel

H&H lillepoe omanik Reelika Klettenberg ütles, et sellist sammu astuma ajendas teda majanduslik vajadus. "Elektriarved ja sellest tulenevalt ka üürihinna tõus on nii karm, et ma peaksin siin tegutsemise nimel ilma igasuguse töötasuta töötama ja pole kindel kas ka siis omadega välja tuleksin," selgitas ta.