Paides esinenud ukraina ansambli liikmed saavad jõulukingiks generaatorid

Teedeinsener Aivo Salumi sõnul peaksid generaatorid jõudma Kiievisse umbes 30 tunni pärast ehk teisipäeval. „Generaatorid lähevad naistele, kel on väikesed lapsed. Ukrainasse saadetavasse komplekti kuuluvad 3kw generaator ja juhtmete komplekt. Mõlema seadmega panime kaasa ka jõulupaki: kommi, šokolaadi, vorsti, Vana Tallinna. Arvestades, millistes tingimustes need inimesed peavad seal keset raketirünnakuid, pimedust ja külma hakkama saama, siis on see nende kannatustele ainult väga väike leevendus,” rääkis Salum.