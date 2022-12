Korvpallikarika haarasid endale paidelased

Mängu võitis tulemusega 80:53 Paide Viking Window (18:6, 44:21, 62:39, 80:53), kus mängis valdavalt meeskonna kunagine raudvara ehks siis Paidest sirgunud või praegu linnaga seotud mängijad. Meeskonna hing Janno Viilup ütles, et karikavõistlustel oli platsil päris Paide meeskond ja mänguvõimalused said ka need, kes päris igapäevaselt ehk enam nii palju korvpalli ei patsuta. "Saku esiliiga meeskonnast on see sootuks erinev koosseis," täpsustas ta.