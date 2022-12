Eesti kalanduse hea käekäik on kindlustatud

Maaeluminister Urmas Kruuse leiab, et need prioriteedid on vajalikud tuleviku vaates, et tagada toidujulgeolek meie riigi siseselt ning arendada majanduslikult kasumlikku eksporti ka väljapoole. „Näiteks keskkonnasäästlikuma tehnoloogia ja ressursitõhusate seadmete kasutamisega kalalaevadel vähenevad nii kalurite kulud kui ka ebasoovitav keskkonna mõju,“ ütleb Kruuse. Ta leiab, et tehnoloogiasse panustamine on parim viis, kuidas ka rahvusvahelisel turul ellu jääda. „Kui suudame oma kalandusest ja vesiviljelusest tulevat toorainet paremini töödelda, suudame olla ka konkurentsivõimelised,“ on Kruuse kindel. Eesti kala üks peamisi sihtturge on Ukraina, kelle abistamine sõjaolukorras annab ka Eesti kalandusele täiendava tähenduse.