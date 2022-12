Õnnetus näitas pühadesära tumedat külge

Samuti tuleks jälgida, et küünla lähiümbruses ei oleks süttivat materjali. Jõuluajal on populaarsed okstest ja muust süttivast materjalist tehtud kompositsioonid ja vanikud. “Nende lähedal küünlaid põletada ei tasu,” selgitas Tähe.

Meeles tuleb pidada ka seda, et elavat tuld, sealhulgas põlevat küünalt, ei jäeta hetkekski järelevalveta. Väga tähelepanelikud peavad olema ka need, kel on kodus väikesed lapsed. Küünal võib mudilase tähelepanu köita ja tekitada soovi sellega lähemalt tutvust teha. “Seetõttu tuleks jälgida, et laps ei jääks küünla juurde üksinda ning et tal poleks võimalik küünalt ka kogemata ümber ajada,” rääkis Tähe. Kui sinu kodus on ka mõni neljajalgne sõber, peaksid vaatama, et temagi küünlale ligi ei pääseks.

Küünal pole ainus, mis võib õnnetuse majja tuua!

Mõned ilmselt arvavad, et ainult elav tuli võib võrduda tulekahjuga, kuid pühade ajal on veel üks asi, millel tuleb silma peal hoida. Need on jõulutuled.