Elektroonikaekspert: “Kaasaegne riigikaitse peab arendama elektroonilist sõjapidamist”

Haldo-Rait Harrol on mitmekülgne haridus, ta õppis Tartu ülikoolis keemiat, omandas Kaitseväe Ühendatud Õppeasutustes kõrghariduse sõjaväelises juhtimises maaväes side erialal ning tegi magistrikraadi elektroonika ja kommunikatsioonitehnoloogiate õppekaval Tallinna Tehnikaülikoolis. “Loodusteadused, elektroonika ja sõjandus - kui need kokku panna, saab elektroonilise sõjapidamise,” muigab mees, kes oma magistritöös uuris, millist infot ja kuidas kõrgematale ohvitseridele edastada, et nad saaksid elektroonilist sõjapidamist efektiivselt kasutada. “Selles valdkonnas on meil juba väga häid tehnikuid, kuid sõjaväe juhtimine on sotsiaalne eriala. Muidugi on meil ka väga häid juhte, kes on suurepärased strateegias ja taktikas. Ajal, mil elektrooniline sõjapidamine moodustab üha olulise osa riigikaitses, on vaja viia elektromagnetspektri abil saadav info sõjaväelise juhi teadvusesse, et ta teaks hinnata riske oma üksustele ja oskaks näha võimalusi, kuidas saaks elektroonilist sõjapidamist rakendada oma eesmärkide saavutamiseks.” Tal on hea meel, et Eesti on võtnud vastu otsuse luua Kaitseväe Akadeemia juurde elektroonilise sõjapidamise kompetentsikeskus, mis hakkab lisaks teadus- ja arendustööle ning sertifitseerimisteenuste pakkumisele tegelema ka akadeemia õppurite koolitamisega.