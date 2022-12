Teede lahtilükkamine võib viibida

Täna varahommikul on riigiteed sajupiirkonnas Pärnu-Mäo-Rakvere piirist ida pool lumised. Mujal on lumesadu nõrk ja põhiteede teekatted on soolaniisked. Siiski esineb üle Eesti tugevat pinnatuisku ja tuule puhanguid. Öö ja hommiku jooksul on tulnud mitmeid teateid teele kukkunud puudest. Sadu on hetkel kõige intensiivsem Eesti lõunaosas.