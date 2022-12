Euroopa noored muretsevad enim roheteemade, Eesti noored vaimse tervise pärast

“Koroonaaeg tõi kaasa vaimse tervise mured ja Eesti noored olid neist varmad koheselt kõnelema. Kuigi koroona on taandunud, on teema Vene-Ukraina sõja tõttu jätkuvalt aktuaalne. Noored veavad teemat usinalt muuhulgas noorteinfoportaalis Teeviit ning kindlasti jõuavad valdkonna probleemkohad ka otsustajateni,” sõnas Koort.

Euroopa Komisjon on arvutanud, et noorte aasta raames toimunud tegevused on jõudnud vähemalt 150 000 000 nooreni. Noorte programmid ja noortepoliitika nähtavus teema-aasta raames on märgatavalt tõusnud. Tõdetakse ka seda, et noored on üha rohkem kaasatud poliitikakujundamisse, andes oma sisendi, rääkides kaasa, tehes oma ideed, mõtted ning hääl kuuldavaks.