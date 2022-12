Toiduannetajad ei teinud kriisidest suuremat numbrit

Süda-Eesti sotsiaalkeskuse juhatuse liige ja Järvamaa Toidupanga juhataja Tiina Larven andis teada, et kahe päevaga koguti 1765 kg erinevaid toiduaineid. „Traditsiooniliselt oli kõige rohkem kuivaineid – pudruhelbed, makaronid, jahud, mida kogunes 616 kg ning purgitoidud ja konservid, mida kokku oli 581 kg,” täpsustas ta. „Kuna tulemas on jõulud, siis oli seekord rohkem ka maiustusi, mida raskustes lastega peredele saame jagada.”

larven nentis, et kuigi olud on keerulised ja hindade tõus mõjutab kõikide inimeste toidukotti, siis annetuste hulk oli 15% suurem kui kevadistel kogumispäevadel. „See tähendab, et inimesed on lahked ja head, kellel vähegi võimalik, see toetab ka neid, kellel nii hästi ei lähe,” sõnas ta.