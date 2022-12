Detsembris avaneb taastuvenergia salvestusseadmete toetus

„Taastuvenergiale üleminekul on ambitsioonikate eesmärkide täitmiseks ühelt poolt tarvis investeerida taastuvenergia tootmisjaamade rajamisse, aga samal ajal tuleb aina aktiivsemalt kasutusele võtta ka salvestusseadmeid. See võimaldab suurema tootlikkusega tundidel osa energiat salvestada, et seda oleks võimalik kasutada väiksema tootlikkusega ajal,“ rääkis majandus- ja taristuminister Riina Sikkut. „Uus toetus on vajalik energiasalvestuse turule hoo andmiseks, et tulevikus oleks salvestusseadmete olemasolu Eestis juba laiemalt levinud.“