Neste alustab koostöös Hesburgeriga taastuvdiisli tootmist kasutatud küpsetusõlist

Hesburgeri jäätmed töödeldakse ümber rafineerimistehastes ning Neste toodab neist taastuvat diislikütust Neste MY. Kasutatud küpsetusõlid, liha- ja kalarasvad ning teised toiduainetööstuse jäätmed on Neste taastuvtoorainebaasi üks peamisi komponente.

„Jäätmed ja taaskäitlemine on Hesburgeri üks kõige aktuaalsemaid teemasid ja oleme väga rõõmsad, et meil on õnnestunud need eesmärgid Nestega ühildada,“ ütles Hesburgeri rahvusvaheline arendus- ja turundusdirektor Ieva Salmela.

Ieva Salmela sõnul on jäätmete taaskasutusse loovutamine osa ettevõtte jätkusuutlikkuse plaanist. Hesburger oli üks esimestest, kes võttis 2000ndate alguses kasutusele biolagunevad pakendid, aasta-aastalt on vähendatud pakendite suurust ja hulka.

Lisaks pööratakse ettevõttes tähelepanu energiakasutuse optimeerimisele. „Kõik Hesburgeri restoranid omavad kütte taastootmise süsteemi, paljud grillid ja rösterid töötavad ECO-režiimil, mis vähendab energiavajadusi oluliselt. Ka päikesepaneelide kasutamine restoranide energiaallikatena on osa energiakasutuse optimeerimise programmist,“ rääkis Salmela.

Aasta tagasi oktoobrist alustas Hesburger oma transpordi taastuvkütustele üleviimist. Täna kasutavad logistikaettevõtted, kellega töötatakse Soomes, taastuvdiislikütust. Järgmisel aastal hakkab Hesburger ka Baltikumi transpordipartnereid üle viima Neste MY-le. See tähendab, et logistikaettevõtted, kes transpordivad Hesburgeri kaupu, hakkavad Eestis, Lätis ja Leedus kasutama taastuvat diislikütust.

Hiljemalt aastaks 2025 plaanib Hesburger lõplikult kogu Baltikumis minna üle taastuvkütuste kasutamisele kogu transpordi ulatuses.

Hesburgeri transpordivahendid läbivad igal aastal keskmiselt 680 000 kilomeetrit. Asendades fossiilse diisli taastuva diislikütusega Neste MY Renewable Diesel™, mille kasvuhoonegaaside heitkogused on kuni 90 protsenti* väiksemad võrreldes fossiilse diislikütusega, hoitakse aastas ära keskkonnaheide mis on võrreldav sellega, kui eemaldada 350 sõiduautot teedelt üheks aastaks.