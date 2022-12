Reitani Eesti äride personalijuht: suurema palgaga väärtusi ei asenda

Seetõttu oleme otsustanud, et R-Kioski ja Caffeine töökuulutustes on palga alumine piir igale kandideerijale alati kirjas. Küll aga sõltub meilgi töötaja teenistus suuresti müügiboonusest. Nii jäävad parimad bruto tunnitasud sõltuvalt töötaja vastutusest ja oskustest kümne ning keskmine kuue euro juurde. See on minu hinnangul tööle kandideerijale vajalik info, mis peaks olema kaubanduses avalik. Selle pinnalt on oluliselt lihtsam teha arvutus, kas sellise palgaga on võimalik oma kulutustega toime tulla.

Kogemus ütleb, et palgainfo avaldamine töökuulutuses suurendab kandideerijate huvi tööpakkumiste vastu märgatavalt. Pole saladus, et esmane motivaator kaubanduses ongi sageli palk. Aga mitte ainult! Seetõttu julgustan pöörama tähelepanu kuulutustes seisvast infost siiski kaugemale.

Väärtusi rahaga ei osta

Oluline on näiteks teadmine, milline on töö sisu. Palganumbri taga võivad peituda töökohustused, mida tihti kuulutuses välja ei tooda, aga mis võivad hiljem rahulolematust tekitada. Näiteks töötad üsna sarnase palgaga ühes ettevõttes hommikust õhtuni, teises tuleb arvestada ka öiste vahetustega. Või selgub, et tööga kaasneb ka suur füüsiline koormus, mida esialgu ei kommunikeerita. Need nüansid määravad väga palju ja kui arusaam sellest saabub alles töö käigus, võib hilisem pettumus olla seda suurem.

Palga ja tööülesannete kõrval paneb kaubanduses inimesi üha rohkem töökohta vahetama just väärtusruumi konflikt. Ettevõtete taustsüsteem, juhtimispõhimõtted, stabiilsus, aga ka töötajate arenguvõimalused ning vastutus on igal pool erinevad. Pikalt kaubanduses töötanud inimesed rõhutavad sageli, et kuigi inimesed liiguvad erinevate ettevõtete vahel raha pärast, naasetakse just ettevõtte sisekliima tõttu.