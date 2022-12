Orienteerujad tegid spordiaastast kokkuvõtteid

Päevakute vanuseklasside edukamad said JOKA lipu, klaasplaadi (I,II,III koht), klaasmedali (4. koha saaja kui 15 osalejat klassis ja A raja 5 osalejat ).

Päevakute korraldajad ja abilised (15) said kingiks fliiskindad: Kaarel Kallas, Artur Soo, Paul Poopuu, Kalju Toomas, Raul Laas, Ahto Karu, Anu Pallon, Rein Rooni, Kalmer Keevend, Siiri Poopuu, Anett Liisa Parts, Kerto Kaasiku, Raiko Alliksaar, Ragnar Kruusla ja Raivo Pellja.

Ka Eesti meistrivõistlustel medalisaanud võistlejad ja suurimad toetajad said lipu (18).

„2022. aasta on JOKA ajaloo kõige edukam aasta: EM hõbemedal orienteerumisjooksu lühiraja distantsilt Evely Kaasiku poolt on saavutus, mis ilmselt motiveerib veel aastaid,” rääkis Paul Poopuu. „Türilt, orienteerumiskeerukuselt olematult maastikult, sirgus maailmatasemel tegija! Tundus uskumatu, kuid sai tõeks! Ka Sigrid Ruul on samalt kasvulavalt ning saavutanud noorteklassis medali EMilt ning praegugi pürib Eesti koondisesse.”