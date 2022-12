R2 Aastahitil jätkub hääletamine 20 parima seas

Aastahiti TOP 20 lugude hulka on mitmed artistid jõudnud rohkem kui ühe looga. Nii on kodumaiste lugude kategoorias mitme looga esindatud 5MIINUST, nublu ja STEFAN ning erinevate koostöölugudega Andrei Zevakin, Grete Paia ja villemdrillem. Välismaiste lugude seast leiab korduvalt Harry Stylesi, Beyoncé, Måneskini ja The Weekndi nime.