Paikass kogus hoolealustele jõulurõõmu

Paikassi eestvedaja Virge Piisner ütles, et praegu on nende hoole all ligi 115 kassi. «Kaks meie hoolealust, imearmas Bow ja kassipreili Rosabella, läksid päris oma koju,» lausus ta. «See oli ilus seik selles nädalavahetuses, kuid paraku tuli mitu kassi kohe asemele. Selliste ilmadega lihtsalt ei saa õnnetuid hingi tänavale jätta.»