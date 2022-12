Reformierakonna valitsus viib rahva vaesusse

Võrdlus 2008. aastaga on asjakohane, sest toonagi olime olukorras, kus sisemajanduse kogutoodang kahanes, ehkki sissetulekud veel suurenesid. Usun, et paljudel on juba meelest läinud, kuidas Andrus Ansipi valitsus majanduskriisile reageeris. Eredamad näited on kindlasti käibemaksu «ajutine» tõstmine 18 protsendilt 20 protsendile, kütuseaktsiisi tõstmine, sealhulgas eridiisli aktsiisi tõus, maagaasi aktsiisi tõus 130 protsenti, õpetajate sundpuhkusele saatmine ja käibemaksuerisuste kaotamine.