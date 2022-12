Euroopa Liidu terviseülevaade aastal 2022

Värskest OECD Euroopa riikide tervise ülevaatest selgub, et pandeemia on 2021. aastal võrreldes sellele eelnenud aastaga vähendanud oodatavat eluiga rohkem kui ühe aasta võrra. Eestis vähenes oodatav eluiga perioodil 2019–2021 2,1 aastat. Tõdetakse, et selline langus on enamike EL liikmesriikide seas suurim pärast teist maailmasõda. 2022. aasta oktoobri lõpuks oli teatatud EL-i 27 liikmesriigis enam kui 1,1 miljonist COVID-19 põhjustatud surmajuhtumist.