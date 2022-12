Lumetormist ja tuisuvaaludest tingituna on nimelt väiksemad teed täiesti läbimatud, autod on kraavis või põhjani lumes ning inimesed sumpavad üha kõrgemateks muutuvates hangedes ringi. Lumevaip on ka keskmise pikkusega meesterahva jaoks tunduvalt kõrgemal kui üle põlva.