Novembris jätkusid teenustõkestusründed riigiasutustele ja ettevõtetele

7. novembril avalikustas küberkurjategija Twitteris, et varastas Itella serverist andmeid. Veebis olid kättesaadavad Smartposti klientide nimed, telefoninumbrid, meiliaadressid ja info pakkide liikumise kohta. Itella Estonia OÜ sõnul mõjutas andmeleke 69 äriklienti ja avalikuks said rohkem kui 10 000 kasutaja andmed. Kurjategijal õnnestus infot varastada nõrkade turvareeglite tõttu. Ettevõtte parandas pärast intsidendi RIA küberintsidentide käsitlemise osakonna CERT-EE abil turvaseadistusi, et sarnaseid ründeid vältida.