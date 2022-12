Enne tormi koguneti laternamatkale

Matka alustati jõe äärest, kuhu selle puhuks oli pandud puude külge ka valgustid, mida võis imetleda juba kaugelt sõiduteelt. „Panime hetkel nii palju, kui parasjagu võimekust oli, hiljem saab juurde osta," sõnas MTÜ Ambla Seltsi juhatuse liige Kai Kanarik. Selts on südame asjaks võtnud jõeäärse ala korrastamise ning kogukonna kohaks muutmise. Seetõttu on nad usinad projektikirjutajad ja ideid-mõtteid on päris palju. „Tundub ulmeline, kuid kui me suutsime nädalaga muuta jõeäärse ala muuta talve võlumaaks - suudame suurema ajaga veel rohkemgi. Unistada tuleb suurelt," sõnas Kanarik ja lisas, et järgmise sammuna hakatakse võsa eemaldama ning olemas on ka raha pinkide jaoks. Ka teised osalejad kinnitasid, et hästi palju on muutunud ning oluline väikse koha arengul on just eestvedajatel ja kogukonnal. „Tänavuse aasta võtab kokku isetegemine, uue loomine ja meeskonnatunne."