Balti tippjuhtide palgauuring: kõige enam teenivad tippjuhid Leedus, kõige vähem Lätis

Uuringutulemuste põhjal võib järeldada, et Baltikumi tippjuhtide palgaturg järgis tänavu ülejäänud tööturuga sama trendi ning võrreldes naaberriikidega Euroopas oli muutus üsna märgatav. Nii riikidevahelised kui ka riigisisesed erinevused sektorite ja ettevõtete vahel on seotud kohalike üksikasjadega. Eestis oli tippjuhtkonna palgamuutus üldisest palgatõusust väiksem ja järgmisel aastal sama jõulist palgakasvu ei ennustata, Lätis ja Leedus aga võib juhatuse liikmete tasu prognooside kohaselt ka järgmisel aastal tõusta kiiremini üldisest palkade muutusest.

“On olnud aastaid, kus tippjuhtide palgad on kasvanud tagasihoidlikumalt. On ka turupraktikat, kus juhtide palgad fikseeritakse mitmeks aastaks ette ja pigem motiveeritakse neid tulemustasuga. Tänavu, tuleb tunnistada, suurendati läbivalt põhipalka. Palgasurve jõudis selgelt ka juhtide tasandile,“ kommenteeris Figure Baltic Advisory juhatuse liige Irja Rae.

Tippjuhtide palgad ja hüvitised on kõrgemad ettevõtetes, mis kaasavad väliskapitali või põhinevad ainult väliskapitalil. Kohalikus ja vähemalt osaliselt rahvusvahelises omanduses olevate ettevõtete tippjuhtide palkade erinevus on Eestis ja Lätis väiksem kui Leedus.

Riigiettevõtete tippjuhtide palk on Eestis ja Lätis isegi suuremad kui eraettevõtete juhtidel. See on ka arusaadav, kuna mõlemas riigis on need ettevõtted riigi suuremate seas. Eestis on riigiettevõtete juhtide keskmine palk 10 361 eurot ja Lätis 9054 eurot.