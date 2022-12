PILDID ⟩ Paide Teatri näitlejad teevad elupäästvat tööd

ERMi direktori Kertu Saksa sõnul saadeti näitusele lugusid üle Eesti. „Täna võime tõdeda, et vanavanemate tarkusega ehitatud sahver on saanud uue praktilise tähenduse. Sahvreid on hakatud kasutama nii sajandivanustes majades kui ka leitud võimalusi sisse seada uuemates garaažides,“ tõdes Kertu Saks ja tõi välja näitusele jõudnud lood, kus paljud pered on enda jaoks taas-avastanud õigesti ehitatud sahvrid, kus temperatuur hoiustamiseks püsib paras ka ilma vooluta.