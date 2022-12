Järvamaa ühistranspordikeskuse tegevdirektor Urmas Kupp sõnas, et neile ei ole jõudnud täna teateid probleemide kohta bussiliikluses ning ka piletimüügisüsteemi andmetele toetudes pole muresid esinenud.

Kupp sõnas, et eilse tormise päevaga tuli siiski väiksemaid muresid ette. "Paar bussi jäi lumme kinni, need tõmmati välja ning said edasi liikuda. Mõned bussid hilinesid paarkümmend minutit," kõneles Kupp.