PILDID ⟩ Järvalaste esituses nägi maailmakuulsat balletti

Paide balletistuudio tõi seitsmenda hooaja puhul lavale oma jõuluetenduse, mis on täiendatud versioon kevadisest etendusest. Balletistuudio assistent Merike Ivanov täpsustas, et jõuluetendus tõi vaatajateni siiski vaid osakese legendaarsest balletist, mis koondub nimetuse alla "Klaar unenägu".

Ivanov märkis, et nagu me teame, siis unenägudes on kõik võimalik ning Pjotr Tšaikovski imekaunis muusika kandiski vaatajad jõuluaja imedesse. "Jõuluetenduses astusid lavale Paide balletistuudio väikesed ja suured tantsijad ning külalisesinejad, kes kõik on sügisest saati saanud segamatult trennis käia ja tantse õppida," lausus ta. "Nüüd ei takista kultuurielamuse nautimist koroona ega muud põhjused."