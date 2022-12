Ringhäälingumuuseumis tähistatakse raadio sünnipäeva

Muuseumi direktor Juhan Sihver lausus: „Külla on kutsutud inimesed, kelle isiklikele arhiividele tuginedes on loodud oluline osa muuseumi raadioajaloo väljapanekust. Ja tähistamiseks on põhjust, kuna 18. detsembril saab meie raadio 96 aastaseks, 85 aastat tagasi lülitati Türil tööle Euroopa moodsaim saatejaam ja muuseumi avamisest möödub 21 aastat.“

Eesti Ringhäälingumuuseum on 1999. aastal asutatud mittetulundusühing, mille suuremad toetajad on Eesti Rahvusringhääling, AS Levira, Türi Vallavalitsus, AS Postimees Grupp ja Ringhäälingumuuseumi toetajate ühing.