ETTEVAATUST ⟩ Pärastlõunal ilmaolud halvenevad

Põhja pool Eestis on teekatted lumisemad. Üle Eesti on teeilmajaamad tuvastanud teedel ka jääd. Kõrvalmaanteed on enamjaolt lumised, kuid sahatatud ja läbitavad. Õhutemperatuur on -3..-9, kohati kuni -12°C, saarte rannikul võib ulatuda 0°C lähedale. Kohati sajab lund ja võib ka tuisata. Teeolud on talvised