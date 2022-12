Kultuurirahvas ootab märkamist

Vastavalt preemiate statuudile võib aasta kultuurielu edendaja preemiale esitada inimese, kes on silma paistnud tegevusega, mis on leidnud laiemat kandepinda maakonnas või üle Eesti, määratledes ennast Järvamaa taustaga. Tema tegevustesse on kaasatud kohalikud elanikud, loodud on kogukonda arendavad väärtused (huvitegevus, ajaloo- ja kultuuripärandit talletavad tegevused, näitused, ühistegevus).