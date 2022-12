Lastele puges jõulurahu hinge Lillepai jõulumaal

PAIde lasteaia direktor Grisly Kuuskler ütles, et jõulud on lasteaias ilus aeg, sest nende hoolealused oskavad ja tahavad imedesse uskuda. "Meile tundus õpetajatega, et vahepealsetel segastel aegadel kippusid lapsed unistamise ja imedesse uskumise ära unustama, aga oleme näidanud nüüd täiskasvanutena head eeskuju ning tahame lastele ilusad jõuluemotsioonid tagasi anda," rääkis ta.

Selleks kujundasid nad lasteaia töötajatega Lillepai maja saali põnevaks ja valgusküllaseks jõulumaaks, kus saab argitoimetustest aja maha võtta ning lihtsalt ilu, rahu ning muinasjutulist tunnet nautida. Kuuskler märkis, et lapsi kohe tõmbab jõulumaale, sest seal on hea olla. "Eks me täiskasvanutena isegi käime seal vahepeal istumas, et kiirustamisele pidurit tõmmata ning hingele kosutust leida," sõnas ta.