Õpetajatele terendab palgatõus

“On heameel, et kõik osapooled on lõpuks jõudnud üksmeelele õpetajate palga alammäära kinnitamise vajalikkuse osas," ütles minister Tõnis Lukas. "Valitsuse tänane otsus on kokkuleppe osa, milles oleme sõnastanud eesmärgi tõsta üldhariduskoolide õpetajate töötasu jätkuvalt ja vähemalt 120 protsendini Eesti keskmisest palgast. Loodan, et järgnevatel aastatel palga hüppeline tõus jätkub ja tase keskmisega võrreldes jõuab 125 protsendini. See on toonud kaasa hüppelise palgatõusu ka lasteaedades. Kahtlemata peabki jätkuvalt tõusma ka lasteaia- ja huvikooliõpetajate palk, selleks tuleb leida lahendused eelkõige kohalike omavalitsuste tasandil ja vastavad arutelud on käimas. Valitsus saab seaduse järgi kinnitada vaid üldhariduskoolide õpetajate töötasu alammäära, mida me täna ka tegime. Nüüd on see 1749 eurot."