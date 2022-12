„Te küsite, miks lõvi. Aga sellepärast, et lõvi on julge, suur ja tark. Ja loomulikult on ta ka meie vabariigi vapiloom. Vaat sellepärast lõvi! Ta on selline tore loom, kellele te saate kõik oma mured ära kurta, ükskõik, mis teile meelde tuleb,“ selgitas jõuluvana.

Peale lõvi said saadikud kingiks hobuserauakujulise magneti. „Kingin teile ühe praktilise füüsikalise kingituse. Nimelt, õnne toova hobuserauakujulise magneti“, sõnas jõulumees. „See on valimismagnet. See on selline vahva magnet, et kui te kevadel välitöödele lähete, pistate selle taskusse, ja ma luban teile, et valijaid tuleb teile külge nagu murdu. Teil tekib probleeme nendest lahtisaamisega,“ lubas jõuluvana.