Suurkauplused võitlevad lumevabade katuste ja parklate nimel

"Katusepinnad on suured ja kuna enamasti on kaubanduspindade puhul tegu lamekatustega, siis mingi arvestatav lumekiht sinna ju koguneb ning ohutuse mõttes- lumi on praegu kohev ja kerge, on mõistlik see praegu alla võtta ja ei ole mõtet jääda ootama sulailmasid, kui lumi muutub märjaks ja raskeks. Siis on juba märksa keerulisem seda tööd teha," selgitas JTÜ juhatuse liige Tiiu Lunts. Kui palju praeguseks juba koguseliselt lund Türil ja Paides katuselt alla lükatud, Lunts öelda ei osanud. "Me ei andnud meestele lisaülesannet, et nad numbrid ka kokku arvutaksid," naljatas ta. Küll aga möönis, et nädala alguses üle Eesti marutanud lumetorm tõi katustele oluliselt lumelisa ning mõnes kohas oli seda töömeestel veidi üle põlvegi.