Järvamaa haiglas sündisid lumememmedel kaksikud õnnesärgis

See väljapanek ilutseb eelmisel nädalal Väätsa rahvamajas avatud jõuluvaateaknal, kus erilise sünniloo kõrval näeb veel hulganisti lumememmesid meditsiinis tegutsemas. Eriline vaateaken on Järvamaa haigla panus ettevõtmisse.

Viimastel aastatel on meditsiinitöötajad ennastsalgavalt tööd rüganud ja igasugune meelelahutus on jäänud neil tagaplaanile. Järvamaa haigla töötajad näitasid aga, et see kõik pole neilt võtnud huumorimeelt ega tahet oma töölugu väikese vimka abil teistele jutustada.