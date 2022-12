Valimiste häältemagnet lahkus koalitsioonist

Aasma selgitas, et peapõhjus koalitsioonist lahkumiseks on vastutustundetu käitumine linnaeelarve suhtes. Lihtsustatult öeldes tuleks Aasma hinnangul kulusid rohkem kärpima. «Nii kurb, kui ka ei ole, kuid pidagem meeles, et kontekst on ikkagi see, et täna võtame laenu ja kasutame eelmiste aastate reserve, et linna laene tagasi maksta, sest jooksvatest tuludest ei jagu lihtsalt,» selgitas ta. «Üle tuleks vaadata kõik read alates mulle endalegi väga meeldivast ruumieksperimendist keskväjakul kuni palkadeni välja, nii poliitilised tasud volikogus ja nõukogudes kui ka asutustes.»