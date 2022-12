Kassivari aitas külma kätte jäänud kassi ulualla

Toimetusse helistanud naine (nimi toimetusele teada) rääkis loo Paides Soo tänaval majade juurde siginenud õnnetust kassist. "Ta uitas seal juba mõnda aega ja sealsed elanikud panid talle nimeks Joosep. Toitsin teda kolm nädalat. Ta oli sõbralik ja hea välimusega. Sugi mitte õuekass. Aga külmade tulles hakkas hing kriipima, et kas ta sedasi ilma peavarjuta ikka vastu peab," jutustas ta.

Heatahtlik naine hakkas Joosepile kohta otsima. Paikassis oli parasjagu hädalisi nii palju, et sinna ei mahtunud. "Sain abi Kassivarjust, kus oli küll ka 38 kassi väikesel pinnal, kuid ta siiski leidis ühele veel koha," kiitis ta.

Et Kassivarju tänada ja selle perenaist Sirje Mihkelsoni aidata, käis paidelane Wittensteini jõululaadal oma käsitööd müümas ning annetas saadud 85 eurot kassidele. "Olen ka Kassivarju igakuine püsiannetaja ning kutsun üles inimesi kasvõi pisku oma sissetulekutest heategevuseks annetama," märkis ta.

Kassivari on Paides tegutsenud üle kümne aasta, kuid selle perenaine Sirje Mihkelson on teinud hooleta jäetud kassidele head vaikselt ja omaette kusagilt abi küsimata. "Praegustes oludes on tal aga kahtlemata väga raske kasside toitmise ja raviga hakkama saada." muretses heategija.