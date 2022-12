Homsest on lubatud siseveekogude jääle minek, välja arvatud Põhja-Eestis

„Pakane on enamikes Eestimaa paikades külmetanud siseveekogude jääkaaned enam kui kümne sentimeetri paksuseks, mis tähendab, et jää suudab juba inimest kanda. Kalamehed ja teised talvemõnude nautijad on jääle pääsemist pikalt oodanud ja nüüd on neil selleks võimalus,“ ütles päästeameti ennetustöö osakonna ekspert Mikko Virkala.