Uus nädal toob kaasa plusskraadid

Ka sünoptik Kairo Kiitsak avaldas oma sotsiaalmeedialehel, et uuemate arvutuste järgi on sula just vahetult enne jõule ära ja jõulude ajal hakkab ilm taas järk-järgult külmenema. "Aga selle mõne päevaga jõuab lumikatte paksus tunduvalt kahaneda. Libeduseoht on järgmisel nädalal üsna suur. Sajab kõike - lund, lörtsi, vihma ja oodata on ka jäävihma," märkis Kiitsak.

Ilmateenistus prognoosib, et pühapäeva öösel on pilves selgimistega ilm. Rannikualadel sajab kohati sajab lund, lörtsi ja vihma. Mandril on paiguti udu ning saartel jäidet. Ida-Eestis puhub valdavalt lõunakaare tuul 2-8 m/s, Lääne-Eestis tugevneb edela- ja lõunatuul 6-11, saartel ja rannikul puhanguti kuni 16 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus -9 kuni -15, saartel ja läänerannikul -4 kuni +2 kraadi. Päeval on pilves selgimistega ilm. Lääne-Eestis sajab lörtsi ja vihma ning on jäidet. Õhtu poole tuleb Kesk- ja Ida-Eestis lund ning võib tuisata. Puhub lõuna- ja edelatuul 6-11, pärastlõunal puhanguti kuni 15, saartel ja rannikul 10-16, puhanguti kuni 23 m/s. Õhutemperatuur on Lääne-Eestis vahemikus 0 kuni +4, Ida-Eestis -2 kuni -7 kraadi , õhtuks tõuseb 0 kuni -5 kraadini.