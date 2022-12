Pühade ajal sõidavad mitmetel linnadevahelistel liinidel lisabussid

Samuti tuleb sõidugraafikuisse mitmeid muudatusi, mis võimaldavad pakkuda lisaväljumisi just suurema nõudlusega päevadele. Nii toimuvadki mõned 25. detsembriks planeeritud reisid hoopis 26. detsembril. Lux Expressi Eesti ärijuht Ingmar Roos ütles, et paarkümmend lisareisi tehakse eelkõige Tallinn-Tartu ja Tallinn-Pärnu liinidel, kuna nendel liinidel on varasemate aastate statistikale tuginedes sõidunõudluse kasv pühade ajal kõige suurem.