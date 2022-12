Öösel süttinud tootmishoone katusel jätkuvad kustutustööd veel tunde hiljem

Teataja sõnul oli näha palju tossu. Sündmusele reageerisid kutselised päästjad Aravete, Paide, Türi ja Vändra komandodest, Oisu ja Väätsa vabatahtlikud ning Lääne päästekeskuse välijuht. Lääne päästekeskuse valvepressiesindaja Eva-Maria Rand ütles, et päästjate territooriumile ning hoonesse pääsemine oli suletud värava ja uste tõttu raskendatud. Samuti tegeleti elektri voolu välja lülitamise võimaluse otsimisega. "Päästjad töötasid kolmes tööliinis," täpsustas Rand.

Tuli on valvepressiesindaja selgitusel levinud katusekonstruktsioonidesse, mille kustutamist raskendavad katusel olev väga paks lumi ning päikesepaneelid. "Hetkel toimub katusekonstruktsioonide avamine ning tulekollete otsimine. Sündmusele on lisaks kaasatud elektrikud, kes aitavad eemaldada katusel olevaid päikesepaneele, et katusealusele oleks parem juurdepääs. Päästjad töötavad vahetustega," märkis valvepressiesindaja.