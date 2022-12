ERR portaal kirjutab, et kuna kutseid välja ei saadetud, siis kohal polnud ühtki Paide linnavalitsuse liiget ega ka volikogu koalitsiooni kuuluvaid poliitikuid.

Paide Teatri kunstiline juht Jan Teevet ütles, et kuigi tegemist on tänupeoga, siis teatri poolset eeskava ei tule. Ta tänas kõiki paidelasi, kes on Paide Teatriga kaasa tegutsenud ja ühes rütmis mõelnud.