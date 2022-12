Uuring: tulekahjudega on kokku puutunud ligi kolmandik eestimaalasi

Aasta alguses tehtud G4S-i uuringust selgub, et 32 protsenti peredest ehk ligi 335 000 inimest on tuleõnnetusega isiklikult kokku puutunud. Sisekaitseakadeemia lõpetanud Helari Viiart kirjutas enda lõputöös, et kui vaadata Põhjamaade tulekahjude statistikat, siis Eestis oli 2019. aastal miljoni elaniku kohta 32,4 tulesurma, aga Põhjamaades keskmiselt 7,1. See tähendab, et Eestis oli Põhjamaade keskmisest 4,5 korda rohkem tulekahjudes hukkunuid. Eluhoonetes hukkunute arv moodustab 91 protsenti kõigist põlenguohvritest. Aastatel 2015–2020 hukkus Eestis tulekahjudes kokku 234 inimest. Seega kaotab igal aastal põlengutes elu keskmiselt 39 inimest. Käesoleva aasta detsembri seisuga on see näit juba paraku ületatud – nimelt on tänavuse detsembri seisuga aset leidnud ligi 3000 tulekahju, milles hukkus 40 inimest.