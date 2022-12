Rahvamaja läheb taaskasutusse

Paide vana rahvamaja, kus praegu tegutseb ehitustarvete kauplus El-San, läheb uue aasta alguses lammutamisele. Et aga paidelaste jaoks olulise tähendusega maja vähemalt osaliselt oma elu jätkaks, on hoone praegune omanik võtnud plaani see ehitusel kasutatud puitmaterjali, uste-akende jms näol soovijatele loovutada.