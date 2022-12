Kokku lepitud: Euroopa Liit suurendas kasvuhoonegaaside kauplemissüsteemi heite

Erisuse kohaselt peavad sellised laevad ostma 5% vähem ühikuid. Samuti oli Eesti jaoks tähtis, et EL piiriäärse riigina ei oleks kolmandate riikide laevaoperaatoritel võimalik teatud sadamaid vältides kõrvale hiilida ELi HKSi rakendamisest. EL piirilähedaste kolmandate riikide transiidisadamate külastamine ei lähe arvesse eraldi sadama külastusena ELi HKSi mõistes. See tähendab, et laevaoperaatorid ei saa EL väliste sadamate eelistamise teel vähendada neile kehtivat ELi HKSi kohustust. EL HKS hakkab kehtima vaid suurematele laevadele (kogumahutavusega üle 5000 GT).