Uuring: eestlased plaanivad saabuval pühadehooajal pidustustele vähem kulutada

„Uuringu tulemused illustreerivad hästi, et kõrged hinnad ja inflatsioon on eestlaste rahakotile mõju avaldamas ja kui muidu on pühadeaeg eestlaste jaoks olnud tõeline ostupidu, siis sel aastal proovitakse raha kokku hoida ja ebavajalikud kulud ära jätta,“ sõnas Citadele panga Eesti filiaali jaepanganduse juht Marina Hakiainen.

22 protsenti uuringus osalenud eestlastest tõi välja, et plaanis on kokku hoida erinevate praktiliste kulude pealt, näiteks soetada vähem toitu, valgustust ja muid kaunistusi. 12 protsenti vastajatest plaanib kulusid lähedastega jagada, et mõju enda rahakotile oleks väiksem ja lisaks otsitakse võimalusi pidustusi mujal pidada. 12 protsenti eestlastest plaanib osta vähem kingitusi ja kaks protsenti vastajatest jätab ära tavapäraselt plaanis olnud välisreisi.

Keerulisele majandusolukorrale vaatamata on siiski neid, kes ei plaani pühadehooajal kulutamispraktikaid muuta. 32 protsenti uuringus osalenud eestlastest vastasid, et neil ei ole kulude vähendamist plaanis ja tähistatakse nagu tavaliselt.

10 protsenti eestlastest enda sõnul pühi ei tähista ja seetõttu ei ole plaanis ka muutusi kulutustes.

„On arusaadav, et pühadehooajal on inimeste kulud tavaliselt üsna suured, seega on loogiline otsida võimalusi nende pealt kokku hoida, kuid sellest olulisemgi on proovida vähendada jooksvaid kulutusi. Paljud kasutavad tänapäeval laias valikus voogedastusteenuseid, toidu tellimiseks mõeldud rakendusi ja muid teenuseid. Seega kingi ostmata jätmise kõrval tasub enda igakuised väljaminekud põhjalikult üle vaadata, eelarve koostada ja selgitada, kuidas oleks võimalik pikemas perspektiivis vähem kulutada,“ ütles Hakainen.

Uuringu tulemused olid Eestis, Lätis ja Leedus võrdlemisi sarnased. Ligikaudu kolmandik inimestest kulusid pühadehooajal ei vähenda ning hinnanguliselt pooled inimesed otsivad võimalusi raha kokkuhoiuks, vähendades kulutusi kingitustele, kaunistustele ja söögile.