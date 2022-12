Kuidas töökeskkonnas energiat säästa? Riigi IT Keskus jagab 5 näpunäidet

1. Vii läbi digikoristus

Mida vähem on elektroonilistes seadmetes bitte ja baite, seda vähem kulub nende kasutamiseks energiat. Tee oma nutiseadmetes ja arvutis korrektuurid: kustuta failid, mida sa ei vaja ning sulge programmid, mida sa ei kasuta. Kaalu, kas on asju, mida säilitada pilves või serveris - see säästab nii seadmeid kui ka elektrit.

2. Unusta printimine

Lisaks sellele, et printimine kulutab elektrit ja paberit ning seadmete hooldamine ka töötajate aega, tõstab see tõenäosust andmelekke tekkeks. Eelista oma töö ära teha arvutis või nutiseadmes. Juhul, kui printimine on siiski vajalik, sulge see peale kasutamist või lülita sleep režiimile. Töökeskkonnas on mõistlik printerid taoliseks kasutamiseks juba eelnevalt seadistada.

3. Kasuta oma seadmeid kauem

Mida pikemalt oma elektroonilisi seadmeid kasutad, seda väiksem on vajadus uute järele. Mida väiksem on vajadus uute järele, seda vähem peavad tööstused neid tootma. Arvestada tuleb siiski, et uued seadmed võivad olla oluliselt energiasäästlikumad ning igal seadmel on mõistlik eluea piir.

4. Konverentsiseadmete asemel kasuta sülearvutit

Kui osaled koosolekul üksinda, siis eelista konverentsiseadmete asemel sülearvutit. Nii hoiad kokku elektrit ja kulutad vähem seadmeid. See tähendab, et ka seadmete eluiga on pikem. Kui otsustad konverentsitehnikat siiski kasutada, lülita need peale videokonverentsi lõppu välja.

5. Jaga oma töölauda kolleegiga

Inimesed ei veeda muutunud töö- ja elukorralduse tõttu kontorites enam nii palju aega ja igal töötajal ei ole kontorisse vaja oma lauda. Mõistlik on hoida kõik lauad töös, sest siis ei ole vaja nii palju töövahendeid ja nii suurt köetavat kontoripinda.