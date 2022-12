Noore tippjuhi 5 soovitust, kuidas karjääris kiiret edu saavutada

Nii sai seatud organisatsioonis sisse tegevused, mille abil Eestisse tehtavate investeeringute mahtu aktiivsemalt mõjutada – nii aktiivsem otsesuhtlus kõnede ja kohapealsete kohtumiste kui ka strateegiliselt nutikalt vormistatud väärtuspakkumiste näol, mida investoritele jagati. „Isegi kui ma ei saa lõpuni kontrollida seda, kas investeerimisotsus tuleb positiivne, saan ma kontrollida seda, mis tegevused on minu poolt ellu viidud, kui palju olen kontakte loonud või kui palju aega töösse pannud,“ kirjeldab Kork ja lisab, et sellised kontrollitavad edutegurid on olemas ka igal muul ametialal.

Oluline tegur, mida Kork edutegurina eraldi rõhutab, on oma suhtumise kujundamine ja kontrollimine. „Suhtumine kujuneb eriti määravaks pingelistes olukordades, millest õige hoiakuga on alati võimalik edukalt läbi tulla,“ sõnab ta. „Kui oled hea suhtumisega, siis sind märgatakse ning sul on lihtsam oma eesmärke saavutada. Samuti on üsna keeruline teha müügitööd, kui suhtumine on kehv – pead ju ennast müüma ja kes tahaks osta kehva toodet,“ märgib ta. Kork on enda sõnul võtnud eesmärgiks ise oma suhtumist alati positiivsena hoida ning levitada sama mõtteviisi ka meeskondades, kus ta töötab. „Minult on vahel küsitud ka, et miks ma nii happy olen. Aga ma arvan, et vastupidine suhtumine polegi minu puhul üldse valikus!“ naerab ta.