Riigilaevastiku peadirektoriks saab Andres Laasma

„Konkurents peadirektori kohale oli tihe ning sobivaid kandidaate mitmeid. Hea meel, et valituks osutus merendusvaldkonna tunnustatud juht. Lisaks valdkondlikule taustale on tema tugevuseks ka suurte meeskondade juhtimise kogemus – seda nii merel kui ka maismaal,” sõnas majandus- ja taristuminister Riina Sikkut. Andres Laasma on lõpetanud Eesti Mereakadeemia magistrantuuri ning omandab merendusvaldkonna doktorikraadi Tallinna Tehnikaülikoolis.