Apteegiravimite varu hakkab ilmet võtma

Loodava apteegiravimite varu eesmärgiks on suurendada varustuskindlust ning maandada võimalike pikaajaliste tarnetõrgetega seotud riske. EVK moodustab varu toimeainete põhiselt ning ravimite hulgimüüjad said pakkuda kõiki nõutud toimeainete vastava sisalduse ja vastavas ravimvormis ravimeid. Loodav varu ei hõlma haiglate ja kiirabide tervishoiuteenuste osutamiseks vajalikke ravimeid, mille riigivaru moodustamise ülesanne on terviseametil.